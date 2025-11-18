Многоквартирный жилой дом построили в ЖК «Микрорайон Донской» в Коломне

В ЖК «Микрорайон Донской» построили многоквартирный жилой дом. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новый дом общей площадью более 8, 2 тыс. кв. м включает 128 квартир различной планировки. На территории оборудованы парковки для велосипедов, установлена современная детская площадка с безопасным резиновым покрытием, благоустроены зеленые зоны с ухоженными газонами, деревьями и кустарниками.

ЖК «Микрорайон Донской» — это квартал из монолитно-кирпичных домов переменной этажности от 9 до 17. Жителям комплекса доступна развитая инфраструктура: школа на 650 учащихся, детский сад на 140 мест, детские развивающие клубы и площадки, салоны красоты, супермаркеты, медицинские центры, кафе и спортивные учреждения. В непосредственной близости к объекту расположена природная зона отдыха на берегу реки Оки с благоустроенной набережной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.