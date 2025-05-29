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Многоквартирный жилой дом по ул Текстильщиков в Домодедове ввели в эксплуатацию

В городском округе Домодедово введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 39 по ул. Текстильщиков, 33. Выдано соответствующее разрешение. Новоселье здесь отпразднует 151 семья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

19-этажный жилой дом общей площадью более 7,4 тыс. кв. м включает 151 квартиру различной планировки евроформата. Для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками входы в дом расположены на уровне земли.

Во дворе оборудованы игровые площадки для детей всех возрастов и спортивные зоны. Территория благоустроена: проведено озеленение.

Жилой дом располагается в городском округе Домодедово, где в шаговой доступности вся необходимая социальная инфраструктура: школа, детский сад, поликлиника и больница.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.