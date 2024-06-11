Многофункциональный комплекс вдоль автодороги М-9 появится в Подмосковье

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверяет ход строительства многофункционального здания дорожного сервиса в городском округе Красногорск. Комплекс площадью более 7,8 тыс. квадратных метров возводят вдоль автодороги М-9. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство стартовало в мае 2023 года, а завершить его планируют в первом квартале 2025 года. На сегодня строительная готовность объекта превысила 30%.

Четырехэтажное здание рассчитано на пребывание 1 150 человек единовременно. Помещения в центре смогут занять продуктовые и непродовольственные магазины, детский развлекательный центр, кафе, ресторан, магазин, салон красоты, цветочный рынок.

В здании предусмотрено несколько лифтов, два из них — остекленные, а также несколько эскалаторов. Комплекс будет полностью адоптирован для посещения маломобильными группами населения.

После ввода объекта в эксплуатацию в 2025 году, здесь будет создано 276 новых рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отмети, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.