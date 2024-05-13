Многофункциональное пространство с коворкингом построят в кластере «Истра Дом»

На территории кластера ИЖС «Истра Дом» построят многофункциональное пространство с коворкингом и офисом продаж. Девелоперу выдано разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В рамках проекта «Истра Дом» девелопер создаст инфраструктуру, сопоставимую с городской — с магазинами, поликлиниками, детскими садами и школами, кафе, ресторанами и спортивными центрами.

Одноэтажное здание площадью 226 кв. метров построят по технологии модульного строительства рядом с въездом в поселок. Благодаря естественным цветам и лаконичной форме оно будет органично смотреться на фоне окружающего природного ландшафта. Фасады облицуют панелями под дерево и светлой камешковой штукатуркой. А покатая крыша темно-серого цвета придаст облику павильона динамику и станет отсылкой к холмистым подмосковным пейзажам.

Большую часть здания займут магазин, коворкинг и переговорная. Рабочие помещения оборудуют удобными столами и эргономичными офисными стульями, а также плазменными панелями для проведения презентаций и онлайн-совещаний. Рабочие места оснастят розетками для ноутбуков, в здании будет доступен бесплатный Wi-Fi.

Кроме коворкинга и продуктового магазина в здании откроют офис продаж с лаунж-зоной. Здесь можно будет отдохнуть на диване или в уютном кресле, посмотреть телевизор. Такое гибкое пространство закроет сразу несколько потребностей местных жителей, что отвечает основному замыслу кластеров ИЖС — развитию территорий с комфортной малоэтажной застройкой и инфраструктурой городского уровня.

«Загородный дом становится полноценной альтернативой городскому жилью, со всей необходимой инфраструктурой, сервисами и услугами. Благодаря доступному скоростному интернету люди могут вести дела из любой точки на карте, будь они фрилансеры, сотрудники на удаленке или работники с гибридным графиком. Больше пространства для кабинета, конечно, можно организовать у себя в доме, но, если появится необходимость сменить обстановку, то жители всегда могут арендовать рабочее место в коворкинге на территории поселка», — отмечает директор по продукту «Самолет Дом» Мария Могилевцева-Головина.

Многофункциональное здание возведут в рамках первой очереди строительства кластера «Истра Дом». Поэтому жители первых 55 коттеджей смогут сразу после переезда воспользоваться современными рабочими местами в помещении коворкинга. Всего в рамках кластера на территории 284,7 га возведут 2,2 тыс. домов общей площадью более 300 тыс. кв. метров.

Проект строится в 71 км от МКАД по Новорижскому шоссе, его планируется полностью реализовать к 2032 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.