Многодетным семьям из Одинцово передали более 8 га земли

Для обеспечения многодетных семей Одинцовского городского округа из собственности Московской области в собственность муниципалитета передали 2 земельных участка общей площадью более 8 га, расположенные вблизи деревень Щелканово и Самошкино Рузского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Одинцовский округ является одним из муниципалитетов, где земельный фонд ограничен, именно поэтому для обеспечения многодетных семей землей в собственность переданы два участка, расположенные в Рузе: в д. Щелканово -1,4 га и д. Самошкино — 6,8 га. В результате этой передачи 60 многодетных семей администрация сможет обеспечить землей», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала реализации действующего в регионе закона о бесплатном предоставлении земельных участков в Одинцовском городском округе было обеспечено землей порядка 950 многодетных семей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.