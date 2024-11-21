Многодетным и жителям коммуналок: в Петербурге улучшат жилищные условия

До конца 2024 года в Санкт-Петербурге 5,4 тыс. семей смогут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий, сообщает «Петербургский дневник».

«В этом году уже 4,9 тыс. семей получили социальные выплаты. Из них почти 3,5 тыс. семей уже успели их реализовать и купить себе жилье. Предоставление содействия в улучшении жилищных условий в этом году еще не завершено. В 2024 году на реализацию социальных выплат было выделено 20,7 млрд рублей», — заявила директор государственного бюджетного учреждения «Горжилобмен» Елена Галченко.

В следующем году выплаты планируются в примерно тех же размерах, но точная цифра будет определена после принятия закона о бюджете города на 2025 год.

Социальные выплаты могут получить многодетные семьи с 3 и более детьми, в том числе усыновленными, семьи с детьми-инвалидам, жители коммунальных квартир и работники бюджетной сферы.