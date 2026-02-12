Многодетные семьи Подмосковья получили 87 земельных участков в январе 2026 года

В январе 2026 года 87 многодетных семей Московской области бесплатно получили земельные участки в рамках региональной поддержки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В январе 2026 года в Московской области 87 многодетных семей получили в собственность бесплатные земельные участки. Мера реализуется для улучшения жилищных условий семей с тремя и более детьми.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что с начала действия закона поддержку получили 39 132 семьи. В регионе сформировано более 3 000 новых участков, еще свыше 2 000 находятся в процессе оформления.

Наиболее активно в 2026 году участки предоставляли администрации Истринского и Дмитровского округов — по 17 участков, в Одинцовском округе землю получили 15 семей, в Подольске — 10 семей.

Многодетные семьи Подмосковья могут выбрать между бесплатным получением земли и единовременной выплатой в размере 400 тысяч рублей. Подать заявление на выплату можно через специальную услугу на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.