Многодетная семья из Балашихи купила дом по жилищной программе

Родители 8 детей из городского округа Балашиха приобрели дом. Это стало возможным благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Старшему из детей Артема и Ольги Пономаревых 14 лет, младшей только будет годик. По словам мамы, каждого ребенка они принимают как дар свыше.

«Изначально мы не планировали такую большую семью. Все наши дети подарки от Бога. Сложно было, когда у нас было пятеро. Мне помогал только муж. Старшие были еще маленькие, а сейчас они подросли и подключились. Взаимопомощь — это большое подспорье», — рассказывает Ольга.

Долгое время Пономаревым приходилось снимать квартиру. Региональная подпрограмма помогла им приобрести жилплощадь, где места хватит всем.

«Дети обожают проводить время на природе и теперь у нас собственный дом. В любой момент можно выйти погулять, устроить пикник. Ребята считают дни до переезда. В доме четыре спальни, большая гостиная и кухня. Наконец-то у нас с мужем будет своя комната. Отдельная комната будет у старшего сына, у девочек и у младших мальчишек», — говорит Ольга.

Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100-процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.