Многодетная мама в Клину приобрела квартиру по губернаторской программе

В городском округе Клин многодетная мама Елена Аксенова с тремя детьми приобрела собственную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Елена воспитывает двоих сыновей — Михаила и Егора, а также дочку Ксюшу. Старшему сыну Михаилу 14 лет, среднему Егору — 12, а маленькой Ксюше всего 2 года. Как и любая мама, Елена хочет, чтобы ее дети были здоровы, счастливы и смогли добиться успеха в жизни.

«Мальчики любят проводить время за компьютером: играют в игры, занимаются программированием. К нам домой приходит репетитор, чтобы заниматься с ними английским. Кроме того, старший сын ходит на секцию тяжёлой атлетики. А малышке пока больше всего нравятся мультики, особенно „Маша и Медведь“», — рассказывает Елена.

До этого семья жила в небольшой квартире. После рождения дочки Елена обратилась в МФЦ, чтобы узнать о региональных мерах поддержки в сфере жилья. По всем критериям их семье подошла подпрограмма «Молодая семья».

«В результате мы купили просторную двухкомнатную квартиру с отличной планировкой: два балкона, большие комнаты, просторная кухня, в коридоре можно свободно передвигаться. Скоро закончим ремонт и переедем», — говорит Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.