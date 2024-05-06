Многодетная мама с четырьмя детьми переедет в новостройку в Подольске

Мама с четырьмя детьми из городского округа Подольск в раках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела «евротрешку». Скоро они отметят новоселье, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Мария Емченко воспитывает двух сыновей и двух дочерей: старшей 12 лет, младшему 3 года. Многодетная мама индивидуальный предприниматель. Свои лидерские качества она старается передать ребятам.

«Я начинала с нуля и постепенно достигла определенных высот. Конечно, хочу, чтобы ребята выросли приспособленными к жизни. Иногда беру их с собой на работу, пусть привыкают, приучаю к труду. В свободное время мы гуляем по парку, любим ходить в батутный центр», — сказала Емченко.

Больше 10 лет семья жила в тесной однушке. Увидев в интернете информацию о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, Мария решила попробовать.

«У нас «евротрешка» в новом доме, очень приятное тихое место. В квартире идет косметический ремонт. Дети там еще не были. Все время спрашивают, когда уже будем переезжать. Совсем скоро, осталось немножко доделать», — рассказала многодетная мама.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.