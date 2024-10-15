Многодетная мама приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Мама с тремя детьми из Орехово-Зуевского городского округа купила квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Диана Дадырова воспитывает сына и двоих дочерей. Старшей Луизе 10 лет, среднему Давиду 7 лет, младшей Эвелине 3 года. По словам мамы, у нее много помощников.

«Управляться по хозяйству, смотреть за детьми мне помогают бабушки и тети, поэтому все успеваем. Луиза учится в музыкальной школе. Как старшая она может помыть посуду, пропылесосить. Давид только пошел в первый класс. Эвелина начинает разговаривать», — говорит она.

Раньше Диана с детьми жила с родственниками в «малогабаритке». Из соцсетей она узнала о программе поддержки молодых семей и решила попробовать. Сейчас у Дадыровых своя «трешка».

«Квартиру мы взяли в новостройке сразу с ремонтом. Уже переехали. Нам очень нравится район. В пешей доступности школа, детский сад, кружки для детей, развлекательные центры», — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.