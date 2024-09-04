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Многодетная мама приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Мама с тремя детьми из Сергиево-Посадского округа купила квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Логист Светлана Елисова воспитывает троих детей — Анну 10 лет, Романа 8 лет и Надежду 6 лет. По словам мамы, поддерживать порядок легко, если правильно распределить домашние обязанности.

«У нас в семье принято помогать друг другу. С детства приучаю ребят к труду. Аня моет посуду, Рома выносит мусор, Надя пол подметает», — рассказывает она.

Елисовы делили жилплощадь с родственниками. Узнав от знакомых о региональных мерах поддержки, Светлана обратилась в местную администрацию. Там ей рассказали о подпрограмме для молодых семей.

«Нам удалось взять трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали. Теперь всем хватает места. Хороший район — есть детские площадки, рядом парк. Особенно радует, что везде установлены камеры, и я могу видеть, где находятся мои дети», — рассказывает женщина.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.