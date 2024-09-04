Многодетная мама приобрела квартиру в Подмосковье по жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Мама с тремя детьми из Сергиево-Посадского округа купила квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Логист Светлана Елисова воспитывает троих детей — Анну 10 лет, Романа 8 лет и Надежду 6 лет. По словам мамы, поддерживать порядок легко, если правильно распределить домашние обязанности.
«У нас в семье принято помогать друг другу. С детства приучаю ребят к труду. Аня моет посуду, Рома выносит мусор, Надя пол подметает», — рассказывает она.
Елисовы делили жилплощадь с родственниками. Узнав от знакомых о региональных мерах поддержки, Светлана обратилась в местную администрацию. Там ей рассказали о подпрограмме для молодых семей.
«Нам удалось взять трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали. Теперь всем хватает места. Хороший район — есть детские площадки, рядом парк. Особенно радует, что везде установлены камеры, и я могу видеть, где находятся мои дети», — рассказывает женщина.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно по ссылке.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.