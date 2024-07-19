сегодня в 12:12

Многодетная мама из Подмосковья купила квартиру по жилищной программе

Мама с пятью детьми из Талдомского городского округа переедет в новостройку благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Анастасии Бабиной пятеро детей. Старшему сыну 16 лет, младшей дочке 5 лет. По словам мамы, справиться можно, если помогать друг другу.

«Стараюсь, чтобы дети росли трудолюбивыми, добрыми, помогали друг другу. Маленькие пока любят мультики посмотреть, им нравится «Маша и Медведь». Старшим уже некогда: учеба, домашние дела», — рассказывает Анастасия.

Большая семья прописана с родственниками в «малогабаритке». Узнав от знакомой о региональных мерах поддержки в жилищном вопросе, Анастасия решила принять участие.

«Мы взяли „двушку“ в новостройке. Там пока одни стены. Надо проводку проводить, обои клеить, потолки белить. Потихоньку все сделаем. Главное, очень хороший район: школа близко, проезжая часть далеко», — рассказывает она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.