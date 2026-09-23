Минус 9,7%: Москва потянула вниз продажи новостроек в городах-миллионниках

За январь–август 2026 года продажи новостроек в городах-миллионниках снизились на 9,7% год к году. Главная причина — спад в Москве на 37,7%, сообщает «РБК Недвижимость» .

За восемь месяцев в новостройках миллионников заключили более 130 тыс. договоров долевого участия. Продажи выросли в 11 из 16 мегаполисов, но на Москву приходится четверть всех сделок. Данные привели аналитики сервиса «Пульс Продаж Новостроек».

Помимо столицы, спад зафиксировали в Самаре — на 10,7%, Санкт-Петербурге и Новосибирске — на 7,1% в каждом, Ростове-на-Дону — на 1,8%. Без Москвы число сделок в остальных 15 городах выросло бы на 6,4% год к году.

За лето продажи в миллионниках снизились на 13% год к году, а за август — на 26,8%. В августе рост сохранился лишь в Казани, Челябинске, Перми и Омске. В Москве спрос упал на 48,4%, в Краснодаре — на 51,7%. По сравнению с июлем число сделок во всех миллионниках сократилось на 12,8%.

По данным «Метриума», спрос на самые доступные новостройки Москвы в августе достиг минимума с 2017 года. Аналитики связывают спад с высокой ключевой ставкой, экономической неопределенностью, дефицитом предложения и сезонным фактором.

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