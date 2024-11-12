Минпросвещения получило список капремонта объектов образования в 2025–2027 годах

«Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025–2027 годах. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по ВКС в Волгограде при участии министра Сергея Кравцова.

Владимир Якушев напомнил, что в Послании Президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования.

«Единая Россия» обобщила потребности в регионах и представила их в Минпросвещения.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», — сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта — с 2022 года — обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 — в этом году. До конца текущего года запланирован ввод еще более 280 зданий школ.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике», — отметил Владимир Якушев.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года.

«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест», — заключил врио секретаря генсовета «Единой России».

Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту «Образование».

«Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны», — подчеркнул министр.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование». Помимо этого, партия обеспечивает финансирование из федерального бюджета на реализацию программы капремонта.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова, Подмосковье активно участвует в этих программах, поскольку в основе каждой из них прямые наказы жителей.

«Наш регион растет, строится новое жилье, появляются и социальные объекты. Именно строительство и ремонт школ, детских садов, колледжей — основные наказы жителей Подмосковья.В этом году мы обновили 40 зданий, еще два закончим в течение двух месяцев. Также совершенно по-новому стали выглядеть больше 20 детских садиков. В части строительства — в этом году открыто 39 новых школ на 38 тысяч мест и 26 детских садов на 6 тысяч мест. В 2025 году капитально отремонтируем еще 56 школ, 42 детских сада. Кроме того, запланированы в региональном бюджете средства на строительство новых школ и детских садов», — сказал Брынцалов.

Он также добавил, что за всеми объектами закреплены депутаты — члены фракции «Единая Россия» всех уровней. Важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. В этом году партийцами проведено порядка 2 тысяч выездов на объекты, в следующем году эта работа будет продолжена.

В свою очередь, председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова отметила, что на заседании штаба Московская область была отмечена устойчивым субъектом-лидером по реализации поручения Президента о капитальном ремонте и строительстве объектов образования.

«Подмосковье благодаря финансированию федеральными средствами достигла стопроцентного результата в этом году. В регионе программа реализуется действительно успешно уже не первый год. Кроме того, если говорить про госпрограмму, то мы единственный субъект, который выделяет средства регионального бюджета на финансирование учреждений дополнительного образования. В этом году таких учреждений у нас четыре. И, сейчас, принимая и обсуждая бюджет на плановые годы, мы предусматриваем в среднем по 5-6 объектов допобразования, по 10 колледжей и минимум 40 школ, а также приблизительно по 25-27 детских садов. То есть, этот темп у нас будет сохранен», — заключила Самединова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.