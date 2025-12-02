сегодня в 16:49

Минмособлимущество предоставило фермерам более 260 га сельхозземли в ноябре

Минмособлимущество передало крестьянско-фермерским хозяйствам более 260 гектаров сельхозземли в семи округах Подмосковья в ноябре. Земли предоставлены без торгов на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

В ноябре Минмособлимущество предоставило шесть крестьянско-фермерских хозяйствам земельные участки общей площадью 267,3 гектара в семи городских и муниципальных округах Московской области. Земли предназначены для растениеводства и животноводства.

Участки переданы в округах Шатура, Богородский, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Истра, Серпухов и Ступино. Наибольшие площади получили фермеры Серпухова и Орехово-Зуевского — 101,2 и 98,6 гектара соответственно.

В Минсельхозе Московской области уточнили, что аграрии смогут использовать предоставленные земли для развития различных направлений сельского хозяйства, включая растениеводство, овощеводство, пчеловодство, а также разведение крупного и мелкого рогатого скота мясного и молочного направлений.

Заявления на аренду земельных участков без торгов можно подать через региональный портал Госуслуг. Услуга доступна для земель, находящихся в собственности Московской области, муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.