Минимущества Подмосковья проведет вебинар по земельным вопросам 20 мая

Онлайн-вебинар по вопросам земельно-имущественных отношений пройдет в Подмосковье 20 мая в 13:00. Участники смогут получить консультации специалистов и задать вопросы в прямом эфире, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области продолжает цикл регулярных онлайн-встреч, посвященных земельным и имущественным вопросам. Вебинары проходят раз в две недели и доступны пользователям регионального портала госуслуг.

Специалисты разъясняют порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, а также разбирают типичные ошибки при подаче документов и причины отказов. Участникам объясняют, как правильно подготовить пакет документов для получения положительного решения. В конце встречи проходит сессия вопросов и ответов.

На вебинаре рассмотрят выдачу разрешений на использование областных земель, порядок размещения объектов на неразграниченных землях, работу с выписками из реестра муниципальной собственности и получение сведений об объектах для аренды. Также обсудят перевод земель из одной категории в другую, предоставление участков и имущества в собственность или безвозмездное пользование, расчет платы за изменение вида разрешенного использования и установление сервитута.

Для подключения необходимо иметь подтвержденную учетную запись на региональном портале госуслуг, перейти в раздел «Земля», выбрать нужную услугу и зарегистрироваться в блоке «Мероприятия», указав ФИО и e-mail. Трансляция пройдет на платформе webconf.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.