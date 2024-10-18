Минимущества Подмосковья поучаствовало в конференции по оценочной деятельности

В рамках XIV Международной конференции по оценочной деятельности (МКОД-2024) состоялось пленарное заседание на тему «Трансформация оценочной деятельности в условиях новых вызовов», где представил свой доклад о рыночной оценке при определении кадастровой стоимости и жилищном строительстве в Московской области заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков, сообщает пресс-служба ведомства.

В статусе модератора заседания выступил управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой Группы SRG Федор Спиридонов, рассказав в своем вступительном выступлении об итогах и тенденциях рынка, важных поправках в действующее законодательство и оценке государственного имущества. В мероприятии также приняли участие президент ассоциации банков России Анатолий Козлачков, заместитель директора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития России Ирина Филиппова, начальник управления организации оценки федерального имущества Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Смоляков, начальник управления оценки департамента экономической политики и развития города Москвы Виктор Васильев и другие представители государственных органов власти, общественных объединений, оценочных и консалтинговых компаний.

«В 2022 году в Московской области массовая кадастровая оценка охватила 4,1 млн земельных участков, в 2023 году оценили 9,5 млн объектов капитального строительства. Предыдущая кадастровая оценка в регионе проводилась в 2018 году. За это время количество земельных участков увеличилось на 0,3 млн, а объектов капитального строительства — на 1,1 млн», — рассказал в своем докладе замминистра областного имущества.

Проводя кадастровую оценку, правительство Московской области руководствуется следующими принципами: учитывается фактическое использование недвижимости, использование аналогов для оценки, близких по ценообразованию (виды объектов, удаленность от МКАД, направления федеральных трасс, коттеджные поселки), средний рост рынка недвижимости, индексация на инфляцию кадастровой стоимости. В данной работе в обязательном порядке результаты оценки согласовываются с главами муниципалитетов и обсуждаются с бизнесом, а также при проверке ошибок кадастровой оценки привлекаются специалисты мунземконтроля и областного БТИ для натурного обследования недвижимости.

Для рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве уже шесть лет действует комиссия, в состав которой входят представители министерства инвестиции, промышленности и науки, Росреестра, аппарата защиты прав предпринимателей, областной торгово-промышленной палаты, а также коллеги из общественных экспертных и профессиональных организаций в сфере рыночной оценки. По инициативе Московской области, работа комиссии продлена до 2026 года.

«К примеру, в прошлом году кадастровая оценка была исправлена по 402 земельным участкам, а из заявленных 7 593 объектов капитального строительства исправили 3 491. На комиссии рассматривается отчет на соответствие законодательству об оценочной деятельности, рынку недвижимости, решения принимаются большинством голосов, протоколы направляются в Росреестр, который в свою очередь вносит изменения в реестр недвижимости, при этом публично размещает на сайте отчет и протокол. Отмечу, что работа Московской области по исправлению ошибок кадастровой оценки на заседании торгово-промышленной палаты в прошлом году была признана лучшей практикой в России», — отметил Юрий Лавряков.

Замминистра на пленарном заседании также рассказал о рыночной оценке, касающейся проектов реновации, предложив брать за основу инвестиционную стоимость проекта комплексного развития территории, а за величину господдержки принимать значение, необходимое для достижения среднерыночного уровня рентабельности строительства в Московской области.

«В оценке рыночной стоимости объектов реновации очень важно учитывать предполагаемый полезный эффект от использования, учитывая, к примеру, объем расселения из старых домов, создание социальной инфраструктуры, ожидаемую доходность и иные условия», — добавил Юрий Лавряков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.