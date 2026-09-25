Минфин изменит условия семейной ипотеки с 1 октября 2026 года

Новые условия вступят в силу 1 октября 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Сейчас семьи могут взять до 12 млн руб. под 6% на срок до 30 лет. При максимальной сумме платеж составляет 71,9 тыс. руб. в месяц. Для новых кредитов предельный срок сократится до 15 лет.

Для семей с одним ребенком лимит останется 12 млн руб., ставка вырастет до 12%, а максимальный платеж — до 144 тыс. руб. Семьи с двумя детьми смогут взять до 15 млн руб. под 10% с платежом до 161,2 тыс. руб. Для семей с тремя детьми лимит составит 18 млн руб., ставка — 8%, платеж — до 172 тыс. руб.

Семьям с пятью и более детьми ставку снизят до 4%, лимит повысят до 18 млн руб. Максимальный платеж для них составит 133 тыс. руб. Повышение лимитов расширит выбор жилья: прежде в Москве подходящих квартир почти не осталось.

При кредите на 12 млн руб. на 15 лет нынешний платеж составляет 101,3 тыс. руб. в месяц. После 1 октября семьи с одним ребенком будут платить 144 тыс. руб., с двумя — 129 тыс., с тремя — 114,7 тыс. Для семей с четырьмя детьми платеж не изменится, с пятью и более — снизится до 88,8 тыс. руб.

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