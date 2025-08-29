Миллениалы – лидеры по сделкам на рынке новостроек

Доля миллениалов в структуре сделок на рынке первичной недвижимости выросла на 27 процентных пунктов за восемь лет. За этот же период доля сделок, совершаемая поколением Х, снизилась больше чем в два раза (с 48% до 20%). А зумеры, только вышедшие на рынок, уже обогнали бумеров в доле сделок и показали рост с 1 до 7% за последние восемь лет, сообщили РИАМО в компании Level Group.

Поколение миллениалов (родившиеся в 1981–1996 годах) уверенно закрепилось в качестве ключевого игрока на рынке первичной недвижимости. По данным аналитиков Level Group, за период с 2016-го по начало 2024 года доля сделок с их участием выросла с 41% до 68%, демонстрируя стабильную положительную динамику и прирост в 27 процентных пунктов. На текущий момент миллениалы совершают более 60% всех покупок жилья, и это максимальный показатель среди всех поколений за последние восемь лет.

«Миллениалы продемонстрировали рекордную устойчивость к рыночным колебаниям. Даже на фоне кризиса доступности жилья и роста ставок они остаются основной движущей силой спроса. Сегодня это абсолютно доминирующее поколение на рынке, формирующее основные требования к качеству продукта, инфраструктуре и формату покупки», – рассказывает директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Позиции, ранее занимаемые поколением X (1965–1980 годы), стремительно сокращаются: за восемь лет их доля в структуре сделок снизилась более чем в два раза — с 48% в 2016 году до 20% в 2024 году. Ни одно другое поколение не демонстрировало столь резкого падения.

Одновременно за восемь лет доля бумеров (родившихся до 1964 года) в структуре сделок сократилась с 11% до 6%, то есть на 5 п. п. Зумеры (1997 – 2012 гг.), которые только начинают выходить на рынок, уже обогнали бумеров, показав рост с 1 до 7% за последние 8 лет. А по итогам 2024 года их доля в общем числе сделок составляет 6%, что сопоставимо с показателем бумеров за этот период.

«Наряду с взрывным ростом доли сделок среди миллениалов мы наблюдаем интерес к рынку и среди зумеров. Несмотря на свой молодой возраст, они уверенно задают тренды для рынка недвижимости, особенно в части цифрового опыта. Мы видим, что они уже обогнали бумеров и могут сформировать новую волну спроса в среднесрочной перспективе, особенно при условии стабилизации цен, снижения ключевой ставки и расширения гибких программ от застройщиков», — отмечает Мамохина.