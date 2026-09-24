Михаил Шувалов 23 сентября проверил ремонт «Кашалота» в Дмитровском округе

Бассейн «Кашалот» работает в Яхроме 14 лет. Здесь плаванием и оздоровительными программами занимаются дети, молодежь и пожилые люди, в том числе участники проекта «Активное долголетие». В 2025 году в бассейне отремонтировали душевые, обновили потолки и светильники, а также установили подъемник для маломобильных посетителей.

В 2026 году по программе инициативного бюджетирования выделили средства на ремонт холла, коридоров и гардероба. Представитель МАУ СОК «Яхрома» Сергей Зоммер сообщил, что специалисты уже заменили электрику, покрасили стены и потолки, смонтировали металлоконструкции для стойки администратора и гардероба. В холле начался монтаж потолка. Затем предстоит заменить двери и уложить напольное покрытие. Холл оформят в едином стиле, зону ожидания сделают комфортнее и обновят освещение.

После осмотра Михаил Шувалов поручил Сергею Зоммеру и начальнику управления по физической культуре и спорту округа Дмитрию Серебрякову рассмотреть возможность ремонта фасада бассейна с заменой входных дверей.

«Бассейн активно используется, в том числе как площадка для тренировок профессиональных пловцов. Необходимо приложить все усилия для постепенного ремонта всех помещений, включая чашу», — подчеркнул глава округа.

Шувалов отметил, что «Кашалот» должен и дальше оставаться любимым и уютным местом для любителей плавания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.