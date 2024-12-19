Мэр Москвы принял решение комплексно развивать территорию в районе Дорогомилово

сегодня в 16:36

Глава столицы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки в Дорогомилове. Реорганизовать планируется участок площадью 2,1 га, сообщил мэр Москвы.

Запланированный для реорганизации участок располагается вблизи городского вокзала Кутузовская, рядом с пересечением Кутузовского проспекта и ТТК, а также между Поклонной улицей и железнодорожными путями МЦД-4.

Территория обладает градостроительным потенциалом в 65 тыс. кв. м недвижимости. Проекты подразумевают строительство объектов общественно-делового назначения. Благодаря реорганизации участка в городе появится 1,9 тыс. рабочих мест.

Территорию будут благоустраивать и развивать на ней улично-дорожную сеть.

Всего в столице реализуются 108 одобренных правительством Москвы проектов комплексного развития территорий общей площадью более 1,3 тыс. га. Проекты подразумевают строительство 27,4 млн кв. м недвижимости, что принесет городу 333 тыс. новых рабочих мест.