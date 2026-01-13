Мэр Кемерова раскрыл, почему долгожданный аквапарк до сих пор не готов

Более 10 лет жители Кемерова с нетерпением ждут строительства крупного аквапарка и других водных развлечений в городе. Во вторник глава города Дмитрий Анисимов на встрече с журналистами подробно рассказал о причинах задержки реализации этого проекта, сообщает Сiбдепо .

Выяснилось, что застройщики все еще анализируют несколько потенциальных мест для возведения аквапарка в Кемерове. Инвесторы также проявляют интерес к Лесной Поляне, где планировалось создать термы. Однако основным препятствием остается сложная экономическая составляющая подобных проектов: меньший размер аквапарка значительно затрудняет его окупаемость.

Анисимов рассказал, как один инвестор на протяжении нескольких лет пытался адаптировать проект к условиям города, постепенно уменьшая площадь аквапарка и добавляя торговые и гостиничные функции. Несмотря на это, финансовые расчеты постоянно показывали нерентабельность проекта. В итоге застройщик безвозмездно передал городу подготовленное свайное поле с подведенными коммуникациями. Поиск нового инвестора продолжается.

При этом мэр Кемерова не оставляет надежды порадовать жителей города новым местом отдыха.

«Возможности размещения подобного рода объектов у меня голове, как минимум, 3», — поделился Анисимов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.