Медсестра купила квартиру в округе Жуковский по «Социальной ипотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла медсестре купить квартиру в наукограде Жуковский. Александра Лосева работает палатной медсестрой в ГБУЗ МО «Жуковская областная клиническая больница». Она заботится о пациентах неврологического отделения, где лежат больные с острым нарушением мозгового кровообращения. Девушка с детства мечтала стать медиком, другие профессии даже не рассматривала. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«В медицине я уже 12 лет. В моей работе мне нравится, что мы помогаем людям, отрадно видеть, как пациенты после инсульта встают и начинают новую жизнь. Важно понимать, что мы действительно делаем многое для выздоровления людей и стараемся улучшить качество их жизни», — рассказала Александра.

Своего жилья в Подмосковье у Александры не было. Увидев в интернете информацию о «Социальной ипотеке», она решила принять участие в программе. Все получилось, из маленькой комнаты в общежитии медсестра с сыном Николаем переехала в просторную двухкомнатную квартиру.

«При выборе квартиры нам было важно, чтобы она находилась рядом со школой, где учится сын. Еще мы хотели этаж не выше третьего и планировку с раздельными комнатами и просторной кухней. Поиски были долгими, но мы нашли именно ту квартиру, о которой мечтали. Делаем потихоньку ремонт. Мы счастливы!» — отметила медсестра.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.