Медсестра купила квартиру в Королеве по «Соципотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило медсестре прививочного кабинета приобрести собственное жилье в Подмосковье. Квартиру она выбрала в городском округе Королев, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Алеся Григорян работает в поликлиническом отделении № 3 ГБУЗ МО «Королевская больница». Ее общий стаж в медицине составляет более 8 лет. По словам обладательницы сертификата, она с детства знала, что станет медиком, хотела последовать примеру бабушки, работавшей фельдшером.

«В детстве все домашние животные были «вылечены» мной, перешиты, прооперированы, перебинтованы куклы. Медицина и помощь людям — мой путь, мое искренне предназначение. Я всегда хотела помогать тем, кому это необходимо. Медицинская сестра — это профессия для чутких и смелых, я считаю», — рассказала Алеся.

О «Социальной ипотеке» Алеся узнала от руководства больницы. Собрала необходимые документы и вскоре ей сообщили об одобрении заявки. Так осуществилась мечта медика о собственном жилье. В новой «двушке» сейчас идет капитальный ремонт.

«Поиски подходящей квартиры были недолгими, мы с сыном рассматривали вторичное жилье. Хотели, чтобы комнаты были изолированные и кухня не менее 9 кв. метров. Сейчас мы ждем завершения ремонта и будем переезжать. Сын даже попросил взять котенка, чтобы по традиции усатый первым зашел в наш новый дом», — отметила участница жилищной программы.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.