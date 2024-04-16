Медсестра из Красногорска приобрела 2-комнатную квартиру по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило медработнику из городского округа Красногорск воплотить мечту о своей собственной квартире. Медицинская сестра-анестезист Ольга Артамонова работает в ГКУЗ МО «Красногорская городская больница». Ее стаж более 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«Мы помогаем пациентам во время наркоза, а также в реанимации. Здесь требуется предельная собранность, внимание. Сама атмосфера в операционной завораживает. Человек на операционном столе беспомощен. Ты понимаешь, что очень многое зависит от того, как ты будешь выполнять назначения врача. От точности твоих действий зависит жизнь человека», — говорит Артамонова.

Долгое время семья Артамоновых снимала жилье. Когда программа «Социальная ипотека» стала открыта для среднего медицинского персонала, Ольга сразу же подала документы. Сейчас у семьи двушка в малоэтажной застройке.

«Свое есть свое. Ты ни от кого не зависишь, сам себе хозяин. Пришел домой, захотел — отдохнул или занялся своими делами. У нас с мужем сын уже студент. При выборе квартиры нам не хотелось слишком активного движения внутри высотных ЖК. Хотелось спокойствия, уюта, удобной транспортной доступности», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.