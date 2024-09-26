Медсестра больницы Красногорска приобрела жилье на вторичке по «Соципотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло медсестре из городского округа Красногорск переехать из съемной квартиры в собственную. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я выбрала квартиру в новом жилом комплексе. Это восьмиэтажные дома. Ремонт сразу есть — можно заезжать. Очень красивое тихое место, рядом лес, свежий воздух», — рассказала обладательница сертификата Оксана Видясова.

Стаж медицинской сестры-анестезиста, еще в школе решившей связать свою профессиональную жизнь с помощью людям, составляет 5 лет.

«В колледже я сразу определилась, какое отделение выбрать. Пошла в реанимационное. Мы работаем с тяжелобольными пациентами. Изменения в состоянии происходят на глазах. Очень вдохновляет, когда они идут на поправку», — сказала медработник.

В рамках программы «Социальная ипотека», реализуемой в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора, собственным жильем могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей можно ознакомиться на сайте.

По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.