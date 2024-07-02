Медработник приобрел собственную квартиру в Подмосковье по соципотеке

Фельдшер неотложной медицинской помощи из городского округа Балашиха купил собственную квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ростислав Мамаев работает фельдшером на Балашихинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Его стаж уже превышает 15 лет. По словам обладателя сертификата, в выборе профессии на него повлиял пример родственников.

«На каждой смене постоянно происходят сложные или интересные случаи. Когда удается успеть вовремя, помочь людям, поддержать их, чувствуешь, что все не зря», — говорит он.

Ростислав жил в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, фельдшер решил принять в ней участие.

«Я выбрал «однушку» сразу с ремонтом. Некоторые нюансы добавил под себя, завез мебель. Особенно радует, что теперь быстро добираться до работы», — рассказывает он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев