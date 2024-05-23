сегодня в 10:45

Мать с 2 детьми купила 3-комнатную квартиру в Шаховской по программе «Жилище»

Мама с двумя детьми из городского округа Шаховская купила квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Анна Бобохонова воспитывает двоих детей — 5-летнюю Амину и 3-летнего Тимура. Малышей объединяет любовь к самому известному герою русских сказок.

«Дома любим все вместе читать книжки. Выбираем разные сказки, но чаще всего «Колобка». И самого Колобка они обожают. Когда включаю этот мультик смотрят вдвоем, прилипают к экрану», — рассказывает мама.

Раньше Анна с детьми жила в квартире с родственниками. О подпрограмме ей рассказала знакомая, решившая свои жилищные проблемы. Анна последовала ее примеру.

«Теперь у нас трехкомнатная. Взяли на вторичном рынке, но ремонт требуется. Мы уже переехали. Живем в одной комнате, в другой меняем обои, перестилаем полы. Благо, комнат хватает», — говорит она.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.