Машино-места в новостройках Москвы подорожали сильнее квартир

Цены на машино-места в новостройках Москвы выросли в 2 раза за 5 лет

Средневзвешенная стоимость квадратного метра машино-места в подземных паркингах новостроек старой Москвы за последние пять лет выросла более чем в два раза — с 127,7 тыс. до 257,9 тыс. рублей. Об этом РИАМО стало известно из совместного исследования ГК «КОРТРОС» и «НДВ Супермаркет Недвижимости».

При этом динамика по классам жилья оказалась неоднородной: наиболее резкий рост наблюдался в высокобюджетных сегментах.

«Сегодня парковка в новостройке — это уже часть привычного уровня комфорта. Особенно в проектах бизнес- и премиум-класса. При этом количество машино-мест в новых жилых комплексах ограничено, а строительство подземных паркингов становится все дороже. Поэтому парковки постепенно превращаются в дефицитный продукт с собственной ценностью и инвестиционной привлекательностью», — сказали в ГК «КОРТРОС».

Рынок машино-мест в новостройках Москвы последние годы рос почти без остановки. В 2021 году средняя цена увеличилась на 20,9%, в 2022-м — еще на 19,1%, а в 2023 году — на 18,8%. После этого рост начал замедляться: до 12,8% в 2024 году и до 4,6% в 2025-м.

Самый стабильный рост показал бизнес-класс. Если в 2020 году квадратный метр машино-места стоил здесь 162,2 тыс. рублей, то к 2025 году — уже 250,9 тыс. рублей. За пять лет цены выросли почти на 55%.

Сильно подорожали машино-места и в комфорт-классе — с 71,9 тыс. рублей за квадратный метр в 2020 году до 177,4 тыс. в 2025-м. Рост составил почти 147%. Особенно резко цены выросли в 2022 и 2023 годах.

В премиальном сегменте цены поднялись с 180 тыс. рублей за квадратный метр до 428,6 тыс. рублей. Самый сильный рост пришелся на 2022 и 2024 годы. При этом в 2025 году рынок начал немного корректироваться — средняя цена снизилась на 15%.

Самыми дорогими остаются машино-места в элитных жилых комплексах. В 2020 году квадратный метр здесь стоил 232,7 тыс. рублей, а к 2023 году цена превысила 1,1 млн рублей. В 2025 году средняя стоимость составила 864,7 тыс. рублей за квадратный метр — это более чем в три раза выше уровня пятилетней давности.

Эксперты объясняют рост цен повышенным спросом, нехваткой подземных парковок и сокращением количества машино-мест в новых проектах, особенно в дорогих жилых комплексах.

