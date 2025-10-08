Мария Багреева: цифровой рубль повысит эффективность контроля расхода госсредств

Внедрение цифрового рубля в государственный сектор Москвы поможет улучшить контроль за целевым расходованием средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, повысить прозрачность и качество анализа расходов и ускорить проведение платежей, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарной дискуссии «Цифровой рубль: новые возможности для государства и бизнеса» в рамках форума FINOPOLIS 2025 в Сочи.

«Возможность изучать цифровой след каждого платежа в цифровых рублях позволит повысить прозрачность расходования средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, снизить риски злоупотреблений и упростить аудит и контроль. А благодаря внедрению смарт-контрактов – алгоритмов, которые автоматически выполняют переводы денежных средств в цифровых рублях между пользователями при соблюдении условий сделки, – повысить скорость платежей и сократить административные затраты на их обработку и проверку», – уточнила Багреева.

Сейчас рассматривается три ключевых направления внедрения цифрового рубля в государственном секторе Москвы. Так, цифровой рубль может стать инструментом контроля целевого направления средств и анализа расходов при проведении операций юрлицами в части средств, не подлежащих казначейскому сопровождению. Например, речь может идти о средствах инвестпрограмм регулируемых организаций. Также он позволит повысить качество контроля за целевым использованием субсидий и грантов, выделяемых бизнесу под конкретные задачи, например на покупку или аренду оборудования. Помимо этого, использование цифрового рубля в рамках строительных проектов, реализуемых организациями Москвы за счет собственных средств, позволит получить большой объем данных о структуре расходов по цепочке нескольких субподрядчиков.

«Эти данные можно будет использовать для повышения точности ценообразования при выполнении строительных работ за счет детальной и оперативной информации о структуре себестоимости, об инфляции, о сезонных колебаниях цен», – отметила заммэра.

В дальнейшем цифровой рубль и смарт-контракты могут быть интегрированы с казначейским сопровождением, что обеспечит сокращение трудозатрат и времени проведения трансакций.

Ранее Правительством Москвы был успешно реализован первый этап пилотного проекта внедрения цифрового рубля в столице с участием городской строительной компании. Сейчас готовится запуск второго этапа пилота, в ходе которого будут протестированы операции с цифровым рублем в рамках строительного проекта, который реализуется за счет собственных средств компании.