Маме бойца СВО в Клину дают новую квартиру

В Клину квартиру на улице Мира получила мама участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жилой дом строится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Он предназначен для расселения аварийного жилого фонда и вот-вот будет сдан.

В 9-ти этажную новостройку планируется переселить 122 семьи — это 275 человек. В новые квартиры переедут жители, которые сейчас проживают в аварийных домах по адресам: на улице Молодежная № 1/4, улице Мира, дом № 46, в Ломоносовском переулке № 10/8, № 12/8, проезде Тверском, дом № 1/11, Клин-9 городок, дом № 72.

Глава округа Алена Сокольская лично показала маме бойца с позывным «Хрип» новую квартиру. Она уже с ремонтом, сантехникой и электроплитой, с индивидуальными счетчиками, в том числе — на отопление. С интересной планировкой, вместительным лифтом, большой парковкой, детской игровой и спортивной площадками во дворе.

«Надеемся, что Валентине С., в новостройке будет тепло, уютно, комфортно. А сын, выполняя задачи СВО, будет спокоен на свою маму, которая встретит зиму не в аварийном доме, а в современной квартире в центральном микрорайоне Клина, в шаговой доступности от Сестрорецкого парка и объектов социальной инфраструктуры», — написала Глава округа Алена Сокольская в своем телеграмм-аккаунте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.