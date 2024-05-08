Мама с тремя детьми купила жилье в Щелкове по госпрограмме

Многодетная мама из городского округа Щелково приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». После праздников в новой «трешке» начнется ремонт, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Елена Парусимова воспитывает троих детей. Старшему Кириллу 7 лет, Еве 2 года, младшему Макару только год. Всех ребят объединят одно — они занимаются спортивным плаванием.

«Все дети плавают с рождения. В бассейне малыши до 4 лет занимаются с мамами, после 4 — с тренером. Кирилл еще ходит на баскетбол и борьбу. Я стараюсь поддерживать детей во всех их начинаниях, создавать условия для развития их талантов, помогать им во всем. Учу заботиться друг о друге, любить людей», — сказала Елена.

Парусимовы долгое время жили в «малогабаритке». О возможности решить жилищные проблемы с помощью региональной поддержки Елене рассказала знакомая. Вскоре многодетной семье предстоит переезд.

«В новостройке мы искали сразу квартиру с хорошей планировкой. В нашей «трешке» большая кухня, просторная лоджия. После праздников займемся ремонтом, так как стоят только стены. Хотим, чтобы квартира была светлая, в спокойных нейтральных тонах. Мальчики будут жить в одной комнате, дочка в другой и мама в третьей», — рассказала Парусимова.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.