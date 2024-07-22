Мама с ребенком приобрела дом в Подмосковье по жилищной программе

Мама с сыном из Талдомского городского округа в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» купила собственный дом, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ирина Литвинова воспитывает 4-летнего Володю. Мама работает медсестрой. По ее словам, ребенок привыкает к здоровому образу жизни с детства.

«Придерживаемся правильного питания, включаем в рацион витамины. Каждый день обязательно гуляем, даже в плохую погоду. Свежий воздух очень полезен. Володя по возрасту занимается спортом — катается на велосипеде, играет в мячик», — рассказала Ирина.

Литвиновы были прописаны в «однушке» с родственниками. От знакомых Ирина узнала о региональных мерах поддержки в жилищных вопросах. Она сказала, что сразу решила уточнить информацию в интернете и поняла, что им подходит подпрограмма для молодых семей.

«Мы выбрали уютный трехкомнатный дом. Кругом природа, лес, пруд, рядом магазины. До детского сада и школы надо пройтись, но нам это нравится, мы же любим гулять», — поделилась Ирина.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке. В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.