Малоэтажный мегапроект на 3 млн кв м может появиться в Подмосковье

Входящий в группу ВТБ «БМ банк» выставил на продажу восемь земельных участков в Можайском округе Подмосковья. Их общая площадь составляет 1850 га, сообщает газета «Ведомости» .

На сайте электронной торговой площадки «Росэлторг» указано, что данные земельные участки расположены рядом с поселком Мира, деревнями Люльки, Горбуны, Цветки и т. д. Общая стартовая цена лотов — порядка 730 млн рублей. В документации к участкам говорится, что территории можно использовать под возведение малоэтажных домов (до четырех этажей), соцобъектов и складов.

Аукционы по всем лотам планируется провести 15 ноября.

ВТБ продает свои непрофильные активы, полученные в рамках урегулирования задолженности, пояснил представитель банка. Он уточнил, до конца октября на торги выставят еще несколько участков. Всего будет продано 2951 га земли.

Как отметил партнер Commonwealth Partnership Константин Лебедев, для банка земля является непрофильным активом. При этом ее необходимо развивать, а держать на балансе невыгодно. К тому же, за участки надо платить налог. Из-за этих причин продажа земли банком выглядит логичной.

Ранее губернатор Подмосковья Адрей Воробьев сообщал, что за первую половину 2024 года в регионе введено в эксплуатацию 7,7 млн кв. м жилья.

«При этом 5,3 млн квадратных метров из них — это ИЖС, малоэтажное жилье», — уточнил глава области.