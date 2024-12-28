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Лицей № 10 имени Менделеева откроют в Клину к новому учебному году после ремонта

На улице Дзержинского, дом № 11, в округе Клин продолжаются работы по капитальному ремонту лицея № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. На объекте 18 человек, 1 единица техники. Строители полностью завершили демонтажные работы, приступили к отделочным», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания 1 851,1 кв. метр. По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие лицея после ремонта запланировано к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.