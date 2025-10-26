Ликсутов: во Внукове завершается создание делового центра по горпрограмме

Строительство бизнес-парка «Переделкино», который возводится в районе Внуково в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ), подходит к концу. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что проект бизнес-парка «Переделкино» реализуется в рамках программы создания МПТ по поручению Сергея Собянина.

«Офисный центр класса А состоит из четырех пятиэтажных зданий общей площадью более 43 тыс. кв. м. Реализация проекта даст городу порядка 5,2 тыс. новых рабочих мест. Этот проект позволит создать современную рабочую среду, поддержать развитие городского бизнеса и укрепить экономический потенциал территории», — рассказал Ликсутов.

Проект бизнес-парка «Переделкино» был подготовлен с ориентацией на актуальные стандарты комфорта и функциональности офисных помещений. Он обеспечит комфортные условия для работы и превратится в современный центр деловой активности. Его выгодное расположение удобно как для жителей Западного административного округа, так и для ТиНАО, что существенно увеличит варианты для трудоустройства москвичей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в соответствии с программой стимулирования создания МПТ в городе реализуются сразу три объекта, девелопером которых выступает инвестиционная группа «Абсолют». Два из них строятся в Новомосковском административном округе, а еще один — в Западном.

«Общая площадь проектов превысит 100 тыс. кв. м, а после их ввода в эксплуатацию будет создано более 15 тыс. рабочих мест для жителей Москвы. Эти проекты не только открывают новые перспективы трудоустройства, но и создают современную инфраструктуру для развития бизнеса в столице», — отметил Гарбузов.

По указанию мэра Москвы Сергея Собянина качеству и безопасности возведения объектов деловой инфраструктуры в городе уделяется повышенное внимание.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, все стадии строительства находятся на контроле у Мосгосстройнадзора. За это время на площадке было проведено семь выездных проверок с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).

«Эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и стройматериалов требованиям утвержденной проектной документации и техническим регламентам», –сказал Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в рамках программы стимулирования создания рабочих мест инвесторами уже заключено более 150 соглашений на строительство свыше 250 объектов общей площадью 7,8 млн кв. м. В их числе — новые промышленные производства, офисные и торговые комплексы, а также объекты образования, культуры и спорта.

Программа, реализуемая с 2020 года, охватила почти все районы столицы. Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,7 трлн рублей, что позволит создать порядка 340 тыс. новых вакансий практически во всех секторах городской экономики.