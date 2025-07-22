Ликсутов: в Зеленограде продолжают возводить промышленно-строительный комплекс

Благодаря поддержке города в Зеленограде продолжают возведение промышленно-строительного комплекса различных назначений, который станет третьим из четырех объектов в районе Савелки. Его создают для предприятий компаний «Лайф Инжиниринг» и «1-й ДСК», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках поручения мэра российской столицы Сергея Собянина в городе продолжают воплощать в жизнь проекты по развитию промышленной инфраструктуры. В Зеленограде возводится комплекс из четырех производств разного назначения, где собираются выпускать окна, газобетонные блоки и готовые модули, отметил Максим Ликсутов.

«Его создание стало возможным благодаря сразу двум ключевым мерам поддержки города. За счет статуса масштабного инвестиционного проекта инвестор смог арендовать земельный участок на льготных условиях. А благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда после завершения строительства всех предприятий комплекс обеспечит более 600 новых рабочих мест для жителей столицы. Это укрепит производственный потенциал города и повысит уровень занятости населения», — сказал заммэра Москвы.

На территории комплекса заработают два предприятия. Каждое из них будет специализироваться на создании современных изделий для строительства.

Завод фирмы «1-й ДСК» будет изготавливать светопрозрачные конструкции, среди которых двери, оконные системы, фасады с использованием алюминия и стекол. Производственная линия обеспечит полный цикл изготовления продукции — от типовых элементов до индивидуальных решений для разных видов недвижимости. Годовой объем выпуска будет до 279 тыс. квадратных метров ПВХ-конструкций, 82 тыс. «квадратов» изделий с теплым остеклением и 184 тыс. квадратных метров — с холодным.

Предприятие «Лайф Инжиниринг», входящее в состав ГК «Ларта», будет каждый год создавать 40 тыс. квадратных метров готовых модулей. Производственный процесс работает на технологии PRE-FAB. В рамках нее предварительно собираются модульные конструкции стандартного размера со сплошным и частичным остеклением.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов рассказал, что промышленный объект в ЗелАО будет частью современной инфраструктуры российской столицы. Реализация даст возможность создать более 100 рабочих мест для жителей округа и сформирует дополнительные возможности найти работу неподалеку от дома. Новый объект будет суммарной площадью 17 тыс. «квадратов».

Земельные участки для производств столица предоставляет в рамках реализации масштабных инвестпроектов по льготной ставке — один рубль в год. Объекты с подобным статусом помогают развитию столичной инфраструктуры и уменьшению маятниковой миграции населения разных районов столицы. Промышленно-строительный комплекс создают под контролем Мосгосстройнадзора.

На объекте проводят строительно-монтажные работы. Осуществляется устройство железобетонного цоколя и кровли, производится установка металлоконструкций и сэндвич-панелей.

Директор проектов ГК «ФСК» Максим Рыбаков отметил, что новый промышленный объект в Зеленограде будет соединять два высокотехнологичных производства на одной площадке. Это увеличит эффективность применения предоставленного земельного участка и создаст множество вакансий для жителей округа.

Рыбаков добавил, что партнерство города и бизнеса в проектах подобного масштаба дает возможность комплексно подходить к вопросам развития территорий и кадрового потенциала. Закончить строительные работы собираются в 2025 году.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда затронула почти все районы Москвы. Инвесторы создадут около 230 объектов суммарной площадью более 6 млн квадратных метров. Речь идет в том числе о новых промышленных предприятиях, торговых и офисных центрах, учреждениях культуры, образования, спорта. Благодаря реализации проектов удастся создать более 310 тыс. новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.