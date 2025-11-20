Ликсутов: в технополисе Москвы завершают обустройство современного делового центра

В рамках создания нового делового кластера из пяти бизнес-центров на улице Коломникова завершена отделка офисных зон в первом административном корпусе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе активно ведется комплексное преображение промышленных зон, цель которого — формирование комфортной и прогрессивной городской инфраструктуры.

«Так, в Юго-Восточном административном округе формируется новый деловой комплекс из пяти зданий. После ввода всех объектов в эксплуатацию планируемая площадь превысит 340 тыс. кв. м», — сказал Ликсутов.

В здании бизнес-центра оборудованы зоны общего назначения, проведены работы по отделке и подведены все необходимые инженерные коммуникации. Высотный корпус, украшенный рельефными панелями и фасадами из стемалита, предназначен для размещения современных офисов, а также образовательных и научных площадок. Архитектурная концепция предполагает гибкую планировку и высокий уровень технического обеспечения, что дает возможность приспосабливать пространство под нужды инновационных предприятий.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, развитие территории «Печатники» становится значимым шагом в создании новых центров развития для промышленности, науки и бизнеса столицы. Завершено возведение современного делового центра на улице Коломникова площадью свыше 50 тыс. кв. м — это первое сооружение будущего многофункционального комплекса.

«Арендатором выступило акционерное общество „Трансмашхолдинг“, которое заключило договор на помещения с пятого по двадцать третий этаж и готовится к переезду. В здании разместятся штаб-квартира и ключевые подразделения компании», — пояснил Гарбузов.

Офисно-деловой комплекс войдет в состав крупнейшего европейского проекта «Южный порт», реализуемого по решению Правительства Москвы.

Генеральный директор «Промышленное строительство» Владислав Султанов рассказал, что концепция офисно-делового центра нацелена на рациональное использование площадей, открытость, доступность и многофункциональность.

«Мы оптимизировали планировку, определив лифтовые холлы, технические и административные помещения в центр здания. Это позволило равномерно распределить офисы по всей площади этажей и упростило их адаптацию под задачи арендаторов», — сказал Султанов.

Особая экономическая зона — это территория со специальным правовым статусом, где для инвесторов действуют льготные условия ведения бизнеса. Площадь, отведенная под высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, составляет более 390 га. На протяжении нескольких лет «Технополис Москва» уверенно лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.