Ликсутов: в рамках МаИП в столице появились четыре новых предприятия

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве инвесторы построили промышленные предприятия по выпуску мебели, автомобильных компонентов, одежды и лифтов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2016 года город в рамках Масштабных инвестиционных проектов предоставляет земельные участки для создания новых производств. С начала 2024 года благодаря этой мере поддержки в столице построили 4 новых высокотехнологичных предприятия, два из которых уже приступили к выпуску продукции», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что новые производства принесут порядка 1 тыс. рабочих мест.

Инвесторам с целью реализации данных проектов Москва по льготной ставке 1 рубль в год передала участки площадью порядка 6 га.

В рамках МаИП в I квартале текущего года производитель оборудования запустил новых цех для выпуска высокоскоростных лифтов. Чтобы реализовать данный проект, столица предоставила производству участок на востоке города площадью 0,7 га без торгов. Кроме того, в начале текущего года был введен в эксплуатацию промышленный технопарк для многофункциональных производств «Крекшино» на 300 рабочих мест. Участок в рамках был выделен МаИП, а инвестору предоставили льготу в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

«В районе Нагатино-Садовники завершено строительство инженерного центра в составе предприятия по производству автомобильных компонентов, а в Косино-Ухтомском — производственный комплекс по выпуску мебельной продукции», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что благодаря открытию этих производств в столице появится порядка 600 новых рабочих мест.

Всего в Москве одобрили и реализовали более 90 масштабных инвестпроектов. В различных городских районах по ним появятся промпредприятия, на которых возникнет порядка 60 тыс. рабочих мест. При этом на льготных условиях реализуют больше половины МаИП — участки для локализации производств предоставляются без торгов и по льготной ставке 1 рубль в год.