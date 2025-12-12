Ликсутов: столица представила инвестиционные лоты в ОЭЗ «Технополис Москва»

В столице идет прием заявок на участие в торгах на строительство комплекса для обеспечения научно-исследовательской деятельности площадью 60 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Объект возведут на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина привлекаем частные инвестиции для развития столичной промышленности. Новые производственные мощности появятся на площадке „Печатники“ ОЭЗ Москвы. Для инвесторов открыт прием заявок на участие в торгах за право строительства общественно-делового комплекса для научно-исследовательской деятельности площадью 60 тыс. кв. м», — уточнил Ликсутов.

Торги предполагают продажу 100% доли в уставном капитале ООО «ТехноГород-3», принадлежащей на праве собственности АО «ОЭЗ „Технополис Москва“. Победитель будет обязан возвести здание на ул. Коломникова.

«Сердцем развития высокотехнологичной промышленности города стала ОЭЗ „Технополис Москва“ — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим для инвесторов. Площадки „Технополиса Москва“ гармонично встраиваются в городскую среду. На территории ОЭЗ появляются благоустроенные зоны, зеленые маршруты, спортивные объекты, кафе, сервисы», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Объект будет составной частью комплекса зданий на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Построенные корпуса формируют мультифункциональное пространство с пешеходно-выставочной галереей, панорамным остеклением и офисными зонами, которые станут центром притяжения как для москвичей, так и для бизнеса.

«Городские торги дают инвесторам широкие возможности для старта и развития бизнеса. Чтобы получить право на возведение общественно-делового комплекса в Печатниках, необходимо подать заявку на участие в аукционе до 17 декабря. Торги пройдут 24 декабря, к ним допускаются как юридические, так и физические лица», — объяснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Подробная информация о лотах, выставляемых городом на торги, расположена на Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы».