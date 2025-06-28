Ликсутов: с начала года в 5 районах Москвы начали работать новые спортобъекты

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет предпринимателям, развивающим спортивную инфраструктуру города, возможность снизить процентную ставку по инвестиционным кредитам до 3% годовых. Благодаря этой программе с января 2025 года в столице уже открыто пять новых спортивных объектов, сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по указанию мэра Сергея Собянина в городе становится больше мест для активного отдыха жителей.

«Помогает вводить спортивные объекты опережающими темами в том числе и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства — он компенсирует предпринимателям ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивной инфраструктуры до 3% годовых. Благодаря этой мере поддержки в столице с начала 2025 года введено в эксплуатацию уже пять новых спортивных объектов общей площадью свыше 17,5 тыс. кв. м», — отметил Ликсутов.

Современные физкультурно-оздоровительные центры с крытыми футбольными полями построены в Хорошевском районе, Марьино, Москворечье-Сабурове и Куркино. Еще один новый спортивный объект открылся в Тропарево-Никулино.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, при содействии МФППиП на улице Академика Анохина в соответствии с Отраслевой схемой Москомспорта создан многофункциональный спортивный комплекс площадью свыше 11 тыс. кв. м.

«В новом спорткомплексе оборудованы крытые и открытое футбольные поля, крытые теннисные корты и открытый корт для падел-тенниса, зал для занятий йогой», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что всего же благодаря помощи Фонда в городе планируется построить не менее 14 новых спортивных объектов.

С июля 2024 года МФППиП компенсирует часть процентной ставки по кредитам на возведение спортивных объектов, снижая ее до 3% годовых. Эта мера позволяет привлекать до 500 млн рублей на срок до трех лет.

Для получения льготного финансирования необходимо сначала оформить кредитный договор, а затем подать заявку в Фонд. После одобрения заключается соглашение о финансовой поддержке для возмещения части процентных расходов. Затем, в зависимости от графика платежей, на специальный счет компании в банке-кредиторе переводится необходимая сумма компенсации.