Ликсутов: по масштабному инвестпроекту на востоке Москвы построят промтехнопарк

Первый промышленный объект в результате торгов на право заключения соглашения о реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) появится в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что промышленная инфраструктура в столице развивается опережающими темпами. В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает создание новых высокотехнологичных производств.

«В 2024 году мы впервые провели торги на право реализации масштабных инвестиционных проектов и заключили с победителем аукциона соответствующее соглашение. В результате, благодаря новому механизму в районе Новокосино появится современный промтехнопарк площадью 14 тыс. кв. м», — сказал Ликсутов.

Соглашение предусматривает последующее заключение договора о реализации МаИП сроком на пять лет, в течение которых инвестор обязан разместить производство.

Благодаря предварительной проработке проекта использования земли сроки реализации значительно сокращаются.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, город эффективно размещает производственные предприятия. Например, при проведении торгов на право заключения соглашения о реализации МаИП на Салтыковской улице город предложил участникам аукциона уже проработанный проект использования земли.

«Это позволило значительно сократить срок административных процедур при оформлении документов и предоставить инвестору земельный участок в рекордно короткие сроки», — рассказал Гарбузов.

Реализацией проекта на востоке столицы займется девелоперская компания Hutton.

Как отметил партнер и генеральный директор компании Hutton Илья Давыдик, для Hutton это уже второй проект в формате light industrial, который реализуется совместно с городом и особенно актуален в условиях интенсивного развития отечественных производителей.

«Продуманное внутреннее проектирование комплекса вместе с удобным расположением и транспортной доступностью позволит разместить на его территории производства электронной, автомобильной, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности разного масштаба», — пояснил Давыдик.

В настоящее время в Москве реализуется более 90 МаИП, в результате которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.