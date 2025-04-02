Ликсутов: объем введенных в строй промобъектов по программе МПТ вырос на 34%

Совокупный объем введенных в эксплуатацию промышленных объектов по программе МПТ в столице в 2024 году вырос на 34 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что, согласно постановлению мэра города Сергея Собянина, город оказывает поддержку девелоперам, которые формируют новые рабочие места и способствуют росту промышленного потенциала столицы.

«В общей сложности на объектах создано около 5,4 тыс. новых рабочих мест. До 2030 года, в соответствии со стратегией развития промышленности, по программе стимулирования создания МПТ в столице появятся 22 объекта промышленно-производственного назначения, где в общей сложности организуют свыше 17 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест», — отметил Ликсутов.

В 2024 году завершилось строительство первых трех корпусов промтехнопарка «Алабушево», расположенного на территории одноименной площадки ОЭЗ «Технополис Москва». Среди резидентов парка — предприятия, выпускающие лекарства, медицинское и ИТ-оборудование, микроэлектронику и иную высокотехнологичную продукцию. Здесь смогут работать более 1,2 тыс. человек.

В том же году в районе Внуково (ТиНАО) начал функционировать промтехнопарк «Крекшино», рассчитанный на 300 сотрудников. В настоящее время там размещено швейное производство.

В Молжаниновском районе САО в конце 2024 года открылся еще один промтехнопарк, предназначенный для высокотехнологичных производств. На его территории оборудованы научно-технические лаборатории, испытательные стенды и необходимая инженерная инфраструктура. Количество рабочих мест здесь составит около 600.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, в прошлом году инвесторы в рамках программы МПТ ввели в эксплуатацию более 90 тыс. кв. м промплощадей.

«При этом общий объем согласованного промышленного строительства в рамках программы МПТ вырос вдвое и составляет свыше 850 тыс. кв. м. В создание промтехнопарков, фабрик, заводов и производственных комплексов инвесторы вложат более 220 млрд рублей», — рассказал Гарбузов.

В 2023 году в рамках программы был сдан в эксплуатацию промышленный парк «Бутово», где сейчас работают компании по производству строительных материалов, климатической техники, профессиональной косметики, а также логистический комплекс для дозревания тропических фруктов.

Программа стимулирования создания рабочих мест способствует комплексному развитию районов. Согласно ее условиям, застройщики получают частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования земли при возведении жилых домов, если параллельно инвестируют в строительство объектов, создающих новые рабочие места.

За четыре года действия программа распространилась почти на все районы столицы. Правительство Москвы заключило более 140 соглашений с инвесторами, предусматривающих строительство промпредприятий, офисных и торговых центров, образовательных, культурных и спортучреждений. Общая площадь запланированных объектов превышает 6 млн кв. м, где смогут трудоустроиться свыше 300 тыс. москвичей. Совокупные инвестиции в развитие города и создание рабочих мест составят более 2,2 трлн рублей.

Подать заявку на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестпортале Москвы.