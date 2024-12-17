Ликсутов: новое предприятие появится на юго-востоке столицы в рамках МаИП

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в Москве появится новое предприятие, которое позволит масштабировать производственные мощности по выпуску стройпродукции. Инвестор получил разрешение на возведение объекта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С 2016 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки для создания производств. Благодаря этой мере поддержки на юго-востоке столицы появится новая производственная площадка предприятия по выпуску бетонных смесей для строительства метрополитена, дорог и промышленных объектов», — сказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что для строительства завода ранее мегаполис предоставил предпринимателю в аренду порядка 2 га земли в районе Капотня по льготной ставке 1 рубль в год.

Новое предприятие будет частью производственной зоны 59 «Капотня». Прилегающую территорию будущего завода планируют благоустроить и озеленить.

«Площадь нового завода составит около 16 тыс. кв. м. Он станет пятой производственной площадкой предприятия», — отметил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, в рамках данного масштабного инвестпроекта будет создано порядка 110 новых рабочих мест.

Для возведения предприятия столица предоставила земельный участок, находящийся вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода.

«С инвестором заключен договор аренды участка площадью 1,97 га сроком на пять лет. За это время компания должна построить здание и сдать его в эксплуатацию. Льготная ставка один рубль в год будет действовать на протяжении всего срока действия договора», — сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

На сегодняшний день в мегаполисе одобрены и реализуются свыше 90 МаИП, по которым в разных районах появятся промышленные предприятия и будет создано порядка 60 тыс. новых рабочих мест.