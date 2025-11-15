Ликсутов: на площадке «Печатники» обновят въездные зоны и КПП

В особой экономической зоне «Печатники» стартовали работы по модернизации въездных зон и КПП. Обновлению подлежат шесть объектов, причем на данный момент три из них уже реконструированы, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает современную промышленную инфраструктуру, создавая комфортные условия для работы высокотехнологичных предприятий. Важным этапом этого процесса стало формирование инновационного кластера в районе Печатники. К 2027 году здесь планируется ввести в эксплуатацию около 300 тысяч квадратных метров производственных площадей и создать около 3,2 тысячи новых рабочих мест», – добавил Максим Ликсутов.

Что уже обновлено

На данный момент завершены работы по реконструкции КПП №1, и смонтированы два въезда со шлагбаумами для транспортных средств. Еще три контрольных пункта, включающих автомобильные въезды и проходные для служащих и гостей ОЭЗ, сейчас находятся в процессе модернизации. Все строения будут выдержаны в унифицированном архитектурном решении.

«Особая экономическая зона является одним из ключевых центров промышленности столицы и площадкой, где создаются современные стандарты производств. В связи с этим обновление контрольно-пропускных пунктов – не просто улучшение внешнего облика, а комплексная работа по повышению уровня безопасности, удобства и эффективности функционирования всей территории», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

План реконструкции

Возведение новых построек и установка автоматических барьеров оптимизируют доступ на территорию специальной экономической зоны, повысив удобство и эффективность ее транспортной системы.

«Знакомство с любым пространством начинается с входной группы. Новые контрольно-пропускные пункты будут обеспечены не только самыми современными пропускными системами, но и выполнены в уникальной стилистике. Фасад уже завершенного КПП № 1 выполнен по индивидуальному эскизу и вписывается в узнаваемую эстетику ОЭЗ, его архитектурный акцент – созданный методом лазерной резки узор из шестеренок – символ индустриального развития и технологичности площадки», – отметил генеральный директор ООО «Промышленное строительство» Владислав Султанов.

Развитие «Печатников» охватит четыре ключевые области: создание машин и оборудования, электронные и микроэлектронные технологии, проектирование промышленных изделий, а также робототехнические системы.

Особая экономическая зона представляет собой территорию с особым правовым положением, где для привлечения инвесторов созданы благоприятные условия ведения бизнеса. Общая площадь, выделенная под размещение предприятий высоких технологий в ОЭЗ, составляет более 390 гектаров. «Технополис Москва» на протяжении многих лет занимает передовые позиции в российских и международных отраслевых рейтингах.