Ликсутов: Москва поддержит строительство 2 новых предприятий в Некрасовке

Столица объявила торги на право заключения соглашения на реализацию масштабных инвестпроектов (МаИП) по созданию предприятий целлюлозно-бумажной, автомобилестроительной и легкой промышленности. Для размещения новых производств победители аукционов получат 2 участка по льготной ставке 1 рубль в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина Москва активно привлекает бизнес к созданию современных производств на территории столицы. Чтобы расширить круг потенциальных инвесторов, город объявил торги на право заключить соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Например, в Некрасовке победители аукционов в течение пяти лет смогут арендовать земельные участки общей площадью 1,34 га по льготной ставке 1 рубль в год», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что в течение этого времени должны будут построены и запущены новые предприятия.

Земельные участки под строительство уже полностью готовы, а вид их разрешенного использования — установлен. Инвесторам не нужно будет проводить административные процедуры — они смогут сразу начать проектирование и строительство объектов. В рамках МаИП в Некрасовке возведут компании целлюлозно-бумажной, строительной, легкой или автомобилестроительной промышленности. Суммарная площадь всех объектов будет составлять около 10,7 тыс. кв. м.

«Москва уже имеет успешный опыт создания промышленных предприятий в рамках МаИП. Например, в 2023 году компания „Альфа Автоматив Техноложиз“ запустила промышленный комплекс площадью более 36 тысяч квадратных метров», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что сейчас на предприятии производят кузовные детали для легковых авто и появилось более300 рабочих мест.

В общей сложности в Москве для реализации одобрили более 90 МаИП. В разных районах города по ним создадут промпредприятия, на которых появится порядка 60 тыс. новых рабочих мест. Свыше половины из них реализуют на льготных условиях — столица предоставляет инвестором участки по строительство по ставке 1 рубль в год.