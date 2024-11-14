Ликсутов: идут первые торги на право возведения промпредприятий в рамках МаИП

Для создания новых производств город открыл торги на право заключения соглашений о реализации МаИП в отношении пяти земельных участков, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что победителям аукционов участки будут предоставлены в аренду по льготной ставке 1 рубль в год. Лоты уже опубликованы на инвестиционном портале (https://investmoscow.ru/tenders/tender/19722276) Москвы.

«В сентябре текущего года принято решение об усовершенствовании данной программы. С помощью процедуры торгов до конца года город выделит порядка 10 га земли для локализации промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей в трех административных округах столицы. Новый механизм позволит упростить процедуру реализации промышленных инвестпроектов», — поделился Ликсутов.

Так, на востоке и юго-востоке столицы победителям торгов будет предоставлена земля под размещение предприятий автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.

На участке по ул. Салтыковской в ВАО площадью 0,8 га возможно построить порядка 14 тыс. кв. м промышленных площадей. Еще два з/у расположены в ЮВАО в районе Некрасовка. Их суммарная площадь превышает 1,3 га. Максимальная площадь застройки может составить до 10,7 тыс. кв. м.

Кроме этого, в ТиНАО город предоставит 2 га земли для локализации предприятия фармацевтической промышленности площадью 16 тыс. кв. м и 5,7 га земли для создания производств легкой, фармацевтической или пищевой промышленности максимальной площадью 45,6 тыс. кв. м.

«С помощью нового механизма предоставления земельных участков в рамках МаИП планируется повысить интерес инвесторов к созданию новых высокотехнологичных производств на территории столицы», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На данный момент в столице реализуется более 90 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано почти 60 тыс рабочих мест.