Личный пирс Киркорова у особняка в Красногорске сделают общественным

Министерство экологии и природопользования Московской области проверило все документы на строение. Выявлены блокировка береговой полосы и другие нарушения при строительстве.

Пристань для артиста сделали в 2021 году. Ее размеры — 235 на 82 м. Пристань стала частью грандиознейшего особняка Киркорова, ее сразу закрыли забором.

Это решение оказалось незаконным, так как певец не получил вовремя разрешение на землю у Росимущества, а еще разрешение на строительство. Кроме того, он не ввел пристань в эксплуатацию и не поставил ее на кадастровый учет. Плюс ко всему певец допустил ошибку в договоре с Минэкологии региона, где указал, что пирс стоит в акватории Волги (а он реально находится в акватории Москвы-реки).

В итоге всех выявленных нарушений было принято решение о том, что пирс теперь будет общественным.

При этом береговую полосу певец купил в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет. Он построил на территории несколько домов, спа, теннисный корт, качели и забор. На требование Росприроднадзора о добровольном демонтаже забора Киркоров не отреагировал, в конце января по этому вопросу проведут заседание суда.

