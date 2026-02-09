Льготных ипотечников в РФ могут оставить без жилья из-за сдачи квартир в аренду

Обладателям льготной ипотеки могут повысить ставку до стандартной — 22%, также их вовсе могут лишить жилья из-за неофициальной сдачи квартир в аренду. Оказалось, что для этого нужно разрешение банка, сообщает Mash .

Житель Подмосковья в 2024 году приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в Котельниках. Мужчина внес первый взнос в 3 млн рублей, а в течение 30 лет он должен был каждый месяц платить по 59 тыс. рублей.

В феврале прошлого года он решил сдать квартиру девушке из Пензы за 40 тыс. рублей. Деньги арендатор присылала мужчине на карту, без налоговых отчислений. В октябре арендодатель решил поднять цену на 10 тыс. рублей, но столкнулся с ультиматумом.

Девушка потребовала оставить прежнюю цену, иначе она отправится в банк и налоговую и заявит на арендодателя, который не платил отчисления. Мужчина отказался снижать цену, тогда девушка обратилась во все ведомства, приложив чеки и договор аренды.

Оказалось, что мужчина не имел права сдавать квартиру без разрешения банка, потому что недвижимость находится в залоге. Ему предложили два варианта решения вопроса: полностью погасить долг по прежней ставке в течение 14 дней или ее пересчитают со льготных 6% до стандартных 22%. Мужчина согласился на второй вариант, а теперь находится в поисках адвоката, чтобы оспорить решение.

